В Польше прошел самый масштабный парад с демонстрацией передовой авиации НАТО

Новые звания и участники парада

Празднование Дня польской армии охватило всю страну, а его кульминацией стал парад вдоль варшавской улицы Вислострада и военно-морская часть в Гдыне.

Перед началом торжества президент Польши вручил генеральские погоны 21 офицеру. Вторую звезду и звание генерал-майора получил командующий Сил киберзащиты Мариуш Хмелевский, а бригадным генералом стал командир 1-й Варшавской бронетанковой бригады Ренарт Скшипчак.

Среди почетных гостей мероприятия освобожден из белорусского заключения активист польского меньшинства Анджей Почобут.

Кроме польских подразделений парадными колоннами прошли военные США, Британии, Канады, Хорватии, Румынии, а также Французский Иностранный легион и воины Польско-литовско-украинской бригады из Люблина.

Авиашоу и тяжелая техника

Авиационная часть парада включала вертолеты AW149 и Apache, истребители F-16 и новейшие F-35, первый из которых страна получила в мае.

Вместе с польскими пилотами в небе пролетела авиация союзников НАТО - немецкие Eurofighter Typhoon и транспортники A400M.

На земле зрителям продемонстрировали современные образцы вооружения:

Бронетехника и артиллерия - боевые машины пехоты Borsuk, бронетранспортеры Rosomak, танки Leopard 2PL, K2 и Abrams, а также сау K9, Krab и реактивные системы HIMARS.

Системы ПВО - пусковые установки Patriot, Pilica+ и комплексы Poprad.

Беспилотники - разведывательные и ударные комплексы Gladius, FlyEye, FT-5, Warmate и Wizjer.

Морской парад в Гдыне

Параллельно в акватории Гданьского залива прошел военно-морской парад. В нем приняли участие фрегаты класса Oliver Hazard Perry, корвет "Кашуб", минные охотники и десантные корабли.

В воздухе над морем маневрировали самолеты Bryza, вертолеты AW101 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C.

День Вооруженных сил Польши

День польского войска отмечается ежегодно 15 августа в честь победы в Варшавском сражении 1920 года. Тогда польские войска остановили и разгромили наступление большевистских оккупантов под столицей.