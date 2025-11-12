У Польщі пропонують ввести новий предмет для дітей-іноземців: що зміниться у школах

Іноземні учні без мовної підтримки

За даними звіту Центру громадянської освіти, лише 48% дітей-іноземців користуються додатковими уроками польської мови, які поки є необов’язковими. Відвідування таких занять залежить від рішення батьків.

"Це означає, що понад половина іноземних учнів не отримують системної мовної підтримки, хоча всі предмети у школах викладаються польською", - наголосили депутати.

У документі також зазначено, що у деяких школах створюються окремі "українські класи", де навчаються лише діти з України. Це звичайні, не підготовчі класи, але учні обирають їх через недостатнє знання польської мови, яке ускладнює участь у спільних уроках.

Вчителі стикаються з труднощами

Ініціатори змін наголошують, що мовний бар’єр залишається головною проблемою для викладачів, які працюють із дітьми з-за кордону.

"Це абсолютно незрозуміла ситуація: діти зобов’язані брати участь у заняттях, де вони часто не розуміють мови, а школи не мають системного інструменту для надання їм належної підтримки", - йдеться в обґрунтуванні запиту.

Готова навчальна програма вже створена

Депутати нагададали, що в Інституті досліджень освіти вже розроблена базова програма з "Польської мови як другої", тож відповідні методичні матеріали готові до впровадження.

Тепер парламентарі чекають відповіді від Міністерства освіти, чи планує уряд зробити цей предмет обов’язковим і які кроки вже здійснено для його реалізації в польських школах.