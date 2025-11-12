В Польше предлагают ввести новый предмет для детей-иностранцев: что изменится в школах

Иностранные ученики без языковой поддержки

По данным отчета Центра гражданского образования, только 48% детей-иностранцев пользуются дополнительными уроками польского языка, которые сейчас являются необязательными. Посещение таких занятий зависит от решения родителей.

"Это означает, что более половины иностранных учеников не получают системной языковой поддержки, хотя все предметы в школах преподаются на польском", - отметили депутаты.

В документе также указано, что в некоторых школах создаются отдельные "украинские классы", где учатся только дети из Украины. Это обычные, не подготовительные классы, но ученики выбирают их из-за недостаточного знания польского языка, которое затрудняет участие в совместных уроках.

Учителя сталкиваются с трудностями

Инициаторы изменений отмечают, что языковой барьер остается главной проблемой для преподавателей, работающих с детьми из-за рубежа.

"Это совершенно непонятная ситуация: дети обязаны участвовать в занятиях, где они часто не понимают языка, а школы не имеют системного инструмента для предоставления им надлежащей поддержки", - говорится в обосновании запроса.

Готовая учебная программа уже создана

Депутаты напомнили, что в Институте исследований образования уже разработана базовая программа по "Польскому языку как второму", поэтому соответствующие методические материалы готовы к внедрению.

Теперь парламентарии ждут ответа от Министерства образования, планирует ли правительство сделать этот предмет обязательным и какие шаги уже осуществлены для его реализации в польских школах.