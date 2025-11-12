У Польщі пропонують ввести новий предмет для дітей-іноземців: що зміниться у школах

У польських школах можуть запровадити обов’язковий предмет "Польська мова як друга" для іноземних школярів. Із такою ініціативою виступила група депутатів від партії Polska 2050, які направили відповідний запит до Міністерства національної освіти.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на In Poland .

Іноземні учні без мовної підтримки

За даними звіту Центру громадянської освіти, лише 48% дітей-іноземців користуються додатковими уроками польської мови, які поки є необов’язковими. Відвідування таких занять залежить від рішення батьків.

"Це означає, що понад половина іноземних учнів не отримують системної мовної підтримки, хоча всі предмети у школах викладаються польською", - наголосили депутати.

У документі також зазначено, що у деяких школах створюються окремі "українські класи", де навчаються лише діти з України. Це звичайні, не підготовчі класи, але учні обирають їх через недостатнє знання польської мови, яке ускладнює участь у спільних уроках.

Вчителі стикаються з труднощами

Ініціатори змін наголошують, що мовний бар’єр залишається головною проблемою для викладачів, які працюють із дітьми з-за кордону.

"Це абсолютно незрозуміла ситуація: діти зобов’язані брати участь у заняттях, де вони часто не розуміють мови, а школи не мають системного інструменту для надання їм належної підтримки", - йдеться в обґрунтуванні запиту.

Готова навчальна програма вже створена

Депутати нагададали, що в Інституті досліджень освіти вже розроблена базова програма з "Польської мови як другої", тож відповідні методичні матеріали готові до впровадження.

Тепер парламентарі чекають відповіді від Міністерства освіти, чи планує уряд зробити цей предмет обов’язковим і які кроки вже здійснено для його реалізації в польських школах.