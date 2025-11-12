ua en ru
Ср, 12 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

У Польщі пропонують ввести новий предмет для дітей-іноземців: що зміниться у школах

Середа 12 листопада 2025 12:09
UA EN RU
У Польщі пропонують ввести новий предмет для дітей-іноземців: що зміниться у школах У школярів-іноземців у Польщі може з'явитись новий предмет (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

У польських школах можуть запровадити обов’язковий предмет "Польська мова як друга" для іноземних школярів. Із такою ініціативою виступила група депутатів від партії Polska 2050, які направили відповідний запит до Міністерства національної освіти.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на In Poland.

Іноземні учні без мовної підтримки

За даними звіту Центру громадянської освіти, лише 48% дітей-іноземців користуються додатковими уроками польської мови, які поки є необов’язковими. Відвідування таких занять залежить від рішення батьків.

"Це означає, що понад половина іноземних учнів не отримують системної мовної підтримки, хоча всі предмети у школах викладаються польською", - наголосили депутати.

У документі також зазначено, що у деяких школах створюються окремі "українські класи", де навчаються лише діти з України. Це звичайні, не підготовчі класи, але учні обирають їх через недостатнє знання польської мови, яке ускладнює участь у спільних уроках.

Вчителі стикаються з труднощами

Ініціатори змін наголошують, що мовний бар’єр залишається головною проблемою для викладачів, які працюють із дітьми з-за кордону.

"Це абсолютно незрозуміла ситуація: діти зобов’язані брати участь у заняттях, де вони часто не розуміють мови, а школи не мають системного інструменту для надання їм належної підтримки", - йдеться в обґрунтуванні запиту.

Готова навчальна програма вже створена

Депутати нагададали, що в Інституті досліджень освіти вже розроблена базова програма з "Польської мови як другої", тож відповідні методичні матеріали готові до впровадження.

Тепер парламентарі чекають відповіді від Міністерства освіти, чи планує уряд зробити цей предмет обов’язковим і які кроки вже здійснено для його реалізації в польських школах.

Читайте також про те, що у Польщі не всі батьки мають право на повну суму допомоги 800 плюс, яка становить 800 злотих на місяць на кожну дитину до 18 років. У деяких випадках ZUS (Управління соціального страхування) зменшує виплати або не призначає їх взагалі.

Раніше ми писали про те, що у Польщі зафіксували випадки шахрайства, пов’язані з оформленням карт побиту CUKR для громадян України. Посередники пропонують допомогу за гроші, хоча процедура має бути безкоштовною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Школа
Новини
Галущенко вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці
Галущенко вперше зробив заяву після викриття НАБУ корупції в енергетиці
Аналітика
ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події ДБР під прицілом. Що не так зі справами Бюро і чи можлива його реформа