У МЗС Польщі припускають ймовірність нової хвилі біженців з України

У польському МЗС закликали готуватися до можливої нової хвилі біженців з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра закордонних справ Польщі Анджея Шейна в інтерв'ю Rzeczpospolita .

"Ми не можемо виключити, що російський наступ призведе до усунення фронту на Захід і призведе до того, що в Польщі з'являться ще мільйони українців, зокрема переважно жінки та діти", - сказав Шейна.

Він додав, що польське суспільство має бути до цього готовим.

Допомога Україні від Польщі

Польща стала активно допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення РФ. Така підтримка включала як озброєння, так і гуманітарні питання, а також політичні.

Так, Польща прийняла понад мільйон біженців з України. За даними прикордонників, станом на 1 січня 2024 року понад 18 мільйонів людей в'їхали до Польщі з України з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів.

Також Варшава лідирує у закликах до партнерів по НАТО направити Україні більше допомоги з озброєнням.