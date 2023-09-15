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В Польщі пригрозили "безтерміновим" ембарго на українське збіжжя, назвали умову

Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Польща запровадить безтермінове ембарго на українське зерно, якщо Єврокомісія до кінця поточної доби, 15 вересня, не прийме рішення щодо продовження обмеження.

Про це заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю PAP.

"Якщо Єврокомісія до півночі не продовжить ембарго, то я підпишу розпорядження, яким буде продовжено чинне ембарго”,- заявив Буда та додав, що воно буде безтерміновим відповідаючи на запитання щодо термінів. 

За словами Буди, уряд Польщі надсилає своїм фермерам сигнал про те, що ембарго й надалі діятиме попри рішення Єврокомісії. 

Водночас міністр зауважив, що ембарго на українське зерно не повинно негативно вплинути на польсько-українські відносини.

Проблеми з зерном

В травні 2023 року ЄС дозволив Польщі, Угорщині, Румунії, Болгарії й Словаччині ввести заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку й насіння соняшнику на внутрішньому ринку.

Парламент Болгарії тим часом вже скасував обмеження на державному рівні. Тим часом Варшава розраховує на те, що ЄС продовжить ембарго до кінця року. Питання експорту зерна президент України Володимир Зеленський та Польщі Анджей Дуда планують обговорити під час зустрічі у Нью-Йорку наступного тижня.

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Польща