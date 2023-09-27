В Польщі позитивно оцінили просування переговорів з Україною щодо імпорту зерна

В коментарі для Reuters, міністр сільського господарства Роберт Телус відзначив, що переговори з Україною про імпорт зерна просуваються в хорошому напрямку.

Імпорт зерна

15 вересня Єврокомісія прийняла рішення скасувати заборону на імпорт українського зерна, яка діяла для Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, а також Угорщини. Після цього Братислава, Варшава й Будапешт продовжили бан в односторонньому порядку.

У відповідь Україна запропонувала свій план урегулювання конфлікту. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд прийняв постанову про новий механізм верифікації та узгодження аграрного експорту до Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

Більш детально про причини зернового скандалу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.