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В Польщі позитивно оцінили просування переговорів з Україною щодо імпорту зерна

Фото: Роберт Телус, міністр сільського господарства Польщі (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство сільського господарства Польщі позитивно оцінює просування переговорів з Україною щодо імпорту зерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

В коментарі для Reuters, міністр сільського господарства Роберт Телус відзначив, що переговори з Україною про імпорт зерна просуваються в хорошому напрямку. 

Імпорт зерна 

15 вересня Єврокомісія прийняла рішення скасувати заборону на імпорт українського зерна, яка діяла для Польщі, Словаччини, Болгарії, Румунії, а також Угорщини. Після цього Братислава, Варшава й Будапешт продовжили бан в односторонньому порядку. 

У відповідь Україна запропонувала свій план урегулювання конфлікту. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, уряд прийняв постанову про новий механізм верифікації та узгодження аграрного експорту до Болгарії, Румунії, Угорщини, Польщі та Словаччини.

Більш детально про причини зернового скандалу можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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