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У Польщі пояснили стратегічну мету закупівель Starlink для України

Вівторок 11 березня 2025 13:55
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У Польщі пояснили стратегічну мету закупівель Starlink для України Фото: у Польщі пояснили стратегічну мету закупівель Starlink для України (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Закупівля Starlink для України має стратегічне значення. Для Польщі вигідно тримати фронт якомога далі від Варшави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, якого цитує Мінцифри Польщі.

"Ми купуємо Starlink для захисту Інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без Інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", - заявив міністр.

Він додав, що сьогодні в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, які були закуплені Польщею. Водночас Варшава й надалі працює над закупівлею додаткових комплектів.

"Ми в процесі закупівлі ще 5 тис. комплектів, які мають забезпечити доступ до Інтернету в Україні для армії та цивільного населення", - додав він.

Starlink в Україні

Супутникова мережа Starlink від початку повномасштабної війни забезпечує критичний зв’язок в Україні в зоні бойових дій та на звільнених територіях. Втім, протягом років неодноразово йшлось про ризик блокування роботи терміналів. Зокрема це питання актуалізувалось після зупинки військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки (США). Як писало Reuters, під час переговорів щодо угоди про корисні копалини американська сторона погрожувала відключити Україну від Starlink.

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