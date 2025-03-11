В Польше объяснили стратегическую цель закупок Starlink для Украины

Закупка Starlink для Украины имеет стратегическое значение. Для Польши выгодно держать фронт как можно дальше от Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, которого цитирует Минцифры Польши.

"Мы покупаем Starlink для защиты Интернета в Украине, потому что это имеет стратегическое значение. Украинский фронт развалился бы без Интернета, и Польше выгодно держать фронт вдали от Варшавы", - заявил министр.

Он добавил, что сегодня в Украине работают около 30 тысяч терминалов Starlink, которые были закуплены Польшей. В то же время Варшава и в дальнейшем работает над закупкой дополнительных комплектов.

"Мы в процессе закупки еще 5 тыс. комплектов, которые должны обеспечить доступ к Интернету в Украине для армии и гражданского населения", - добавил он.