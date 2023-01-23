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Польща надішле Німеччині офіційний запит на передачу Україні танків Leopard-2

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Україна, Понеділок 23 січня 2023 11:47
Польща надішле Німеччині офіційний запит на передачу Україні танків Leopard-2 Фото: Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Польща має намір направити Німеччині офіційний запит щодо передачі України танків німецького виробництва Leopard-2, заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми будемо запитувати такий дозвіл, але це питання другорядне. Навіть якби ми не отримали цього дозволу... ми все одно перекинули б наші танки разом з іншими в Україну", - сказав Моравецький журналістам.

За його словами, умовою для Польщі на даний момент є "створення хоча б невеликої коаліції країн".

Прем'єр Польщі також наголосив на необхідності тиску на Німеччину з цього питання. "Тиск має сенс, тому що цими вихідними міністр закордонних справ Німеччини направила дещо інше повідомлення, яке вселяє надію на те, що Німеччина не тільки не блокуватиме, але нарешті передасть важку техніку, сучасну техніку на допомогу Україні", - сказав Моравецькій.

Зазначимо, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Німеччина не буде проти, якщо Польща відправить до України свої танки Leopard-2 німецького виробництва.

Раніше заступник міністра закордонних справ Польщі Аркадіуш Мулярчик заявляв, що його країна поки що офіційно не зверталася до Німеччини з приводу передачі танків Україні. За його словами, запит "буде поданий, коли Польща створить певну коаліцію країн".

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