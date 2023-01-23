У Польщі пояснили, коли відправлять Німеччині запит щодо танків Leopard

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау під час виступу у Брюселі.

За словами Рау, запит буде направлено після того, як сформується відповідна коаліція держав.

"Річ у тім, щоб Польща не була самотньою, щоб була більша група країн-однодумців. Важливо, що це значуща бронетанкова частина на полі бою", - сказав він.

Мінстр підкреслив, що Польща налаштована доставити в Україну танки не дивлячись на те, які рішення приймуть інші країни.