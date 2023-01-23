В Польше объяснили, когда отправят Германии запрос о танках Leopard
Власти Полщи направят в Германию официальный запрос о поставках танков "Leopard 2" Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Польши Збигнева Рау во время выступления в Брюсселе.
По словам Рау, запрос будет направлен после того, как будет сформирована соответствующая коалиция государств.
"Дело в том, чтобы Польша не была одинокой, чтобы была большая группа стран-единомышленников. Важно, что это значимая бронетанковая часть на поле боя", - сказал он.
Министр подчеркнул, что Польша настроена доставить в Украину танки, несмотря на то, какие решения примут другие страны.
Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу Украине роты танков Leopard 2, но в рамках международной коалиции.
Позже премьер Польши Матеуш Моравецкий заявлял, что его страна направит запрос Германии о передаче танков Украине, но единственным условием поставок для Варшавы является наличие "хотя бы небольшой коалиции стран".
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