За висновками міжнародної групи експертів, літак Ту-154М упав 10 квітня 2010 року через низку подій під час заходу на посадку в аеропорту "Смоленськ-Північний". Одна з них - неправильна оцінка фактичної висоти польоту.

Звіт у п'ятницю представив речник Національної прокуратури Пшемислав Новак. Його підготувала міжнародна група, до якої увійшли понад 20 експертів. Новак нагадав, що групу сформували ще у 2019 році за часів уряду партії "Право і справедливість".

Над звітом працювали п'ять років, а закінчили в серпні 2024 року. Прокурори переклали документ польською, визнали його неповним і нечітким та поставили експертам 66 запитань.

У травні цього року експерти надали додатковий звіт. Після його перекладу прокурори дійшли висновку, що весь комплекс експертних матеріалів є "повним і зрозумілим".

За даними прокуратури, експерти вивчили підготовку, організацію та виконання польоту, зокрема роботу 36-го спеціального авіаційного транспортного полку. Також перевірили кваліфікацію й дії екіпажу, технічний стан літака, дані бортових самописців, погоду та підготовку аеродрому "Смоленськ-Північний".

Окремо експерти дослідили обставини катастрофи, пошкодження літака, травми постраждалих і результати фізико-хімічних аналізів. Зокрема оцінили, чи міг статися вибух.

"Експерти встановили причину цієї катастрофи", - заявив Новак.

Він також підкреслив, що жодних ознак нападу чи диверсії немає.

Речник уточнив, що на пресконференції говорили про зміст експертного звіту - висновках та оцінках фахівців.

"Отже, це не висновки чи оцінки прокуратури або окремих прокурорів", - зазначив він.

Новак додав, що зміст цього доказового матеріалу, безумовно, буде враховано в подальшому провадженні.

Що сталося під час посадки

Крім неправильної оцінки висоти, експерти вказали на нестабільний захід на посадку та запізніле рішення про відхід на друге коло.

Посадка відбувалася в дуже складних погодних умовах: в аеропорту був густий туман. Літак знижувався занадто швидко й опустився нижче мінімально допустимої висоти, хоча умов для безпечної посадки не було, а злітно-посадкову смугу неможливо було побачити.

На завершальному етапі система попередження про наближення до землі (TAWS) кілька разів подавала сигнали про ризик зіткнення з поверхнею.

О 10:40:51 за місцевим смоленським часом (8:40:51 за польським; тут і далі - місцевий час) командир літака ухвалив рішення припинити захід і піти на друге коло. Це було приблизно за 15 секунд до зіткнення із землею.

Проте ознаки початку цього маневру, за звітом, з'явилися лише через кілька секунд.

Приблизно о 10:41:00 літак зі швидкістю близько 270 км/год зачепив лівим крилом березу. Відірвалася зовнішня частина крила.

Через це підйомна сила розподілилася нерівномірно, і літак різко нахилився вліво та почав обертатися навколо поздовжньої осі. Далі він зіткнувся з іншими перешкодами та впав на землю в перевернутому положенні - не долетівши до злітно-посадкової смуги, ліворуч від її осьової лінії.

Новак також розповів про одну з версій експертів. За нею, налаштування барометричного висотоміра могли змінити так, щоб - принаймні на певний час - не спрацювала система TAWS. Вона мала подати сигнал "попереду земля" (Terrain Ahead). Таке попередження все ж пролунало на борту приблизно за хвилину до катастрофи.

За словами Новака, налаштування висотоміра змінили майже через три секунди після першого попереджувального сигналу, приблизно за 54 секунди до катастрофи. Причини такої зміни невідомі.

Раніше речник казав, що, на думку експертів, через зміну налаштувань екіпаж "втратив розуміння висоти польоту". За його словами, це сприяло катастрофі.

Унаслідок удару літак повністю зруйнувався. Загинуло 96 осіб, зокрема Лех Качинський із дружиною, члени польської делегації та екіпаж.

За висновками експертів, це авіаційна подія типу CFIT. Так називають зіткнення справного літака із землею або перешкодою, коли ним керує екіпаж.

Чинники катастрофи та люди в кабіні

Міжнародна група визначила чотири чинники, які сприяли катастрофі. Експерти перелічили їх без урахування значущості:

дії російських авіадиспетчерів у Смоленську;

діяльність 36-го спеціального авіаційного транспортного полку;

вибір аеродрому "Смоленськ-Північний";

недотримання процедури "стерильної кабіни" та неналежна координація дій екіпажу.

Аналіз записів бортового мовного самописця (CVR) показав, що в кабіну заходили сторонні особи, які не входили до льотного екіпажу, і розмовляли там. Експерти ідентифікували одного пасажира, який заходив тричі. Його голос востаннє зафіксували приблизно о 10:30 - за 11 хвилин до катастрофи.

На записах чути й інших людей, яких ідентифікувати не вдалося. За словами експертів, ці розмови не стосувалися керування літаком, відволікали екіпаж і сприяли катастрофі.

Доказів того, що в кабіні були Лех Качинський або генерал Анджей Бласик, тодішній командувач Військово-повітряних сил Польщі, експерти не знайшли.