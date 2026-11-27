По выводам международной группы экспертов, самолет Ту-154М упал 10 апреля 2010 из-за ряда событий во время захода на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". Одна из них - неправильная оценка фактической высоты полета.

Отчет в пятницу представил представитель Национальной прокуратуры Пшемислав Новак. Его подготовила международная группа, в которую вошли более 20 экспертов. Новак напомнил, что группу сформировали еще в 2019 году при правительстве партии "Право и справедливость".

Над отчетом работали пять лет, а закончили в августе 2024 года. Прокуроры перевели документ на польский, признали его неполным и нечетким и задали экспертам 66 вопросов.

В мае этого года эксперты предоставили дополнительный отчет. После его перевода прокуроры пришли к выводу, что весь комплекс экспертных материалов является "полным и понятным".

По данным прокуратуры, эксперты изучили подготовку, организацию и выполнение полета, в том числе работу 36-го специального авиационного транспортного полка. Также проверили квалификацию и действия экипажа, техническое состояние самолета, данные бортовых самописцев, погоду и подготовку аэродрома "Смоленск-Северный".

Отдельно эксперты исследовали обстоятельства крушения, повреждения самолета, травмы пострадавших и результаты физико-химических анализов. В частности, оценили, мог ли произойти взрыв.

" Эксперты установили причину этой катастрофы " , - заявил Новак.

Он также подчеркнул, что никаких признаков нападения или диверсии нет.

Спикер уточнил, что на пресс-конференции говорили о содержании экспертного отчета - выводах и оценках специалистов.

"Итак, это не выводы или оценки прокуратуры или отдельных прокуроров", - отметил он.

Новак добавил, что содержание этого доказательного материала, безусловно, будет учтено в дальнейшем производстве.

Что произошло во время посадки

Кроме неправильной оценки высоты, эксперты указали на нестабильный заход на посадку и запоздалое решение об уходе на второй круг.

Посадка происходила в сложнейших погодных условиях: в аэропорту был густой туман. Самолет снижался слишком быстро и опустился ниже минимально допустимой высоты, хотя условий безопасной посадки не было, а взлетно-посадочную полосу невозможно было увидеть.

На завершающем этапе система предупреждения о приближении к земле (TAWS) несколько раз подавала сигналы о риске соприкосновения с поверхностью.

В 10:40:51 по местному смоленскому времени (8:40:51 по польскому; здесь и дальше - местное время) командир самолета принял решение прекратить мероприятие и пойти на второй круг. Это было примерно за 15 секунд до столкновения с землей.

Однако признаки начала этого маневра, по отчету, появились всего через несколько секунд.

Приблизительно в 10:41:00 самолет со скоростью около 270 км/ч задел левым крылом березу. Оторвалась внешняя часть крыла.

Поэтому подъемная сила распределилась неравномерно, и самолет резко наклонился влево и начал вращаться вокруг продольной оси. Далее он столкнулся с другими препятствиями и упал на землю в перевернутом положении - не долетев до взлетно-посадочной полосы, слева от осевой линии.

Новак также рассказал об одной из версий экспертов. По ней настройки барометрического высотомера могли изменить так, чтобы - по крайней мере на определенное время - не сработала система TAWS. Она должна была подать сигнал "впереди земля" (Terrain Ahead). Такое предупреждение все же раздалось на борту примерно за минуту до катастрофы.

По словам Новака, настройку высотомера изменили почти через три секунды после первого предупреждающего сигнала, примерно за 54 секунды до катастрофы. Причины такого изменения неизвестны.

Ранее спикер говорил, что, по мнению экспертов, из-за смены настроек экипаж "потерял понимание высоты полета". По его словам, это способствовало катастрофе.

В результате удара самолет полностью разрушился. Погибли 96 человек, в том числе Лех Качиньский с супругой, члены польской делегации и экипаж.

По выводам экспертов, это авиационное происшествие типа CFIT. Так называют столкновение исправного самолета с землей или препятствием, когда им управляет экипаж.

Факторы катастрофы и люди в кабине

Международная группа определила четыре фактора, способствовавших катастрофе. Эксперты перечислили их без учета значимости:

действия российских авиадиспетчеров в Смоленске;

деятельность 36-го специального авиационного транспортного полка;

выбор аэродрома "Смоленск-Северный";

несоблюдение процедуры "стерильной кабины" и неправильная координация действий экипажа.

Анализ записей бортового языкового самописца (CVR) показал, что в кабину заходили посторонние лица, не входившие в лётный экипаж, и разговаривали там. Эксперты идентифицировали одного пассажира, заходившего трижды. Его голос последний раз зафиксировали примерно в 10:30 - за 11 минут до катастрофы.

На записях слышно и других людей, которых идентифицировать не удалось. По словам экспертов, эти разговоры не касались управления самолетом, отвлекали экипаж и способствовали катастрофе.

Доказательств того, что в кабине были Лех Качиньский или генерал Анджей Бласик, тогдашний командующий Военно-воздушными силами Польши, эксперты не нашли.