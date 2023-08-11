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У Польщі потяг протаранив вантажівку. Постраждали понад 20 осіб

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П'ятниця 11 серпня 2023 17:12
У Польщі потяг протаранив вантажівку. Постраждали понад 20 осіб Фото: аварія у Польщі (twitter.com/KGPSP)
Автор: Наталія Кава

Потяг протаранив грузовик у п'ятницю, 11 серпня, в Мазовецькому воєводстві Польщі.

Про це РБК-Україна з посиланням польську державну пожежну службу у Twitter.

Аварія трапилась поблизу селища Даланувек у Мазовецькому воєводстві. Там вантажівка виїхала на рейки рейкового автобуса. За даними пожежних, під час зіткнення рейкового автобуса з вантажним автомобілем постраждали 22 людини.

Чотирьох людей доправили в лікарню, одну з них довелося евакуювати на вертольоті. На місці події працювали 45 пожежників та 11 автомобілів.

Фото: аварія у Польщі (twitter.com/KGPSP)

Як повідомлялося, раніше в Чернігівській області автомобіль потрапив під потяг. В аварії загинула сім'я - 32-річний водій, його 29-річна дружина та їхня 8-річна донька, які перебували в автомобілі. Ще одну дитину, 3-річну дівчинку, яка теж була в автомобілі, забрала швидка. Незабаром стало відомо, що у лікарні померла і вона.

Нагадаємо, під Львовом автомобіль врізався в потяг, внаслідок чого загинув водій та його 8-річна дочка.

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