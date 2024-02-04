У Польщі попередили про "незаплановані військові дії" вздовж кордону з РФ та Білоруссю

Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), яке буде діяти з 5 лютого до 5 травня 2024 року.

NOTAM видали, щоб попередити цивільних користувачів повітряного простору про можливу підвищену активність військових літаків у східній частині повітряного простору Польщі у відповідь на "загрозливу ситуацію на східному кордоні".

"Навігаційні попередження - незапланована військова діяльність, пов'язана із забезпеченням національної безпеки - є рутинним повідомленням у випадках, коли необхідно забезпечити безпеку руху в польському повітряному просторі", - пояснили в оперативному командуванні.

Російська загроза для НАТО

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Європейські чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Обговорення розпочалося після публікації німецького видання Bild, який нібито отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025".

Докладніше про це, військові потенціали Росії та НАТО, а також про те, як може розвиватися конфлікт, - у матеріалі РБК-Україна.

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