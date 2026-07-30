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У Польщі пообіцяли розглянути передачу Україні ракет до Patriot

18:16 30.07.2026 Чт
2 хв
Заява прозвучала після того, як російська ракета вночі впала на території Польщі
aimg Валерія Абабіна
Фото: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)

Польща розгляне подальшу допомогу Україні, зокрема поставки нових ракет до зенітних комплексів Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Премьер-министра Польщі Дональд Туска, як передає польське видання Rzeczpospolita.

Туск виступив на пресконференції у Любліні після нічного інциденту з російською ракетою, яка впала на території Польщі. Він підкреслив, що Варшава не зупинить підтримку Києва попри внутрішньополітичні дискусії.

"Я усвідомлюю різний тягар, який лягає на Польщу, але подобається це комусь чи ні - ми зробимо все можливе, щоб допомогти Україні", - заявив прем'єр.

За його словами, найближчі 100 днів можуть виявитися вирішальними для перебігу війни.

Про падіння російської ракети

Туск повідомив, що немає підстав вважати, що ціллю нічної атаки була Польща, однак два російські об'єкти порушили її повітряний простір. Один із них упав на Люблінщині.

"Солдатам було наказано збити ракету, якщо вона прямуватиме до житлового району. На щастя, вона приземлилася в незабудованій місцевості", - розповів прем'єр.

Він додав, що падіння обійшлося без жертв і руйнувань, а сам інцидент став наслідком масованої російської атаки - однієї з найбільших за час війни.

Туск також повідомив, що перебуває у контакті з більшістю європейських лідерів. За його словами, американська сторона також зацікавлена долучитися до розслідування.

Нагадаємо, вночі 30 липня російська крилата ракета, ймовірно Х-101, залетіла у польський повітряний простір і впала у Люблінському воєводстві поблизу села Тарнава-Колонія. Обійшлося без жертв і руйнувань.

За даними польського Міноборони, у момент атаки польські військові фіксували понад 20 російських крилатих ракет поблизу свого кордону.

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