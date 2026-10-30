У Польщі політична криза: натовп штурмує Конституційний трибунал (відео)

Правоохоронці оточили та заблокували будівлю Конституційного трибуналу у Варшаві. У поліції пояснили, що проводять заходи через інформацію про можливу загрозу життю чи здоров'ю суддів і працівників установи.

Тим часом низка політиків уже назвали події навколо трибуналу спробою державного перевороту. На сторінці трибуналу в мережі X з'явилася заява про те, що сайт установи нібито захоплено, а голова Богдан Свечковський продовжує виконувати свої обов'язки.

Відсторонення керівництва суду

Згідно з офіційним повідомленням на сайті трибуналу, суддя з найдовшим стажем Анна Корвін-Пьотровська ухвалила рішення про призупинення службових обов'язків голови Богдана Свечковського та його заступника Бартоломея Соханського терміном на один місяць.

Причиною стало те, що керівництво суду блокувало скликання Загальних зборів за участю всіх суддів, обраних Сеймом.

На тлі цього міністр юстиції та генеральний прокурор Вальдемар Журек подав до трибуналу п'ять заяв про зняття імунітету, зокрема щодо Свечковського та його заступника.

Через стрімку ескалацію президент Польщі Кароль Навроцький терміново перервав візит до Сенегалу та повертається до Варшави.

Передісторія конфлікту

У Польщі триває тривале протистояння між урядом Дональда Туска та президентом через контроль над судовою системою.

Після приходу до влади прем'єр спробував змінити склад Конституційного трибуналу, оскільки вважає, що попередня влада перетворила його на політично залежний орган.

Раніше цього року Навроцький відмовився привести до присяги трьох із шести суддів, висунутих парламентом, тоді як Свечковський відмовився дозволити суддям, обраним нинішньою парламентською більшістю, приступити до виконання своїх обов’язків.