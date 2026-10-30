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В Польше политический кризис: толпа штурмует Конституционный трибунал (видео)

22:55 30.10.2026 Пт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Фото: в Польше толпа штурмует Конституционный трибунал (соцсети)

В Варшаве обострился политический конфликт вокруг Конституционного трибунала: полиция заблокировала здание учреждения, а его руководство отстранили от должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP и Polsat News.

Правоохранители оцепили и заблокировали здание Конституционного трибунала в Варшаве. В полиции объяснили, что проводят мероприятия из-за информации о возможной угрозе жизни или здоровью судей и работников учреждения.

Между тем, ряд политиков уже назвали события вокруг трибунала попыткой государственного переворота. На странице трибунала в сети X появилось заявление о том, что сайт учреждения якобы захвачен, а председатель Богдан Свечковский продолжает выполнять свои обязанности.

Отстранение руководства суда

Согласно официальному сообщению на сайте трибунала, судья с самым долгим стажем Анна Корвин-Петровская приняла решение о приостановлении служебных обязанностей председателя Богдана Свечковского и его заместителя Бартоломея Соханского сроком на один месяц.

Причиной стало то, что руководство суда блокировало созыв Общего собрания с участием всех судей, избранных Сеймом.

На фоне этого министр юстиции и генеральный прокурор Вальдемар Журек подал в трибунал пять заявлений о снятии иммунитета, в том числе в отношении Свечковского и его заместителя.

Из-за стремительной эскалации президент Польши Кароль Навроцкий срочно прервал визит в Сенегал и возвращается в Варшаву.

Предыстория конфликта

В Польше продолжается длительное противостояние между правительством Дональда Туска и президентом из-за контроля над судебной системой.

После прихода к власти премьер попытался изменить состав Конституционного трибунала, поскольку считает, что прежняя власть превратила его в политически зависимый орган.

Ранее в этом году Навроцкий отказался привести к присяге трех из шести судей, выдвинутых парламентом, тогда как Свечковский отказался разрешить судьям, избранным нынешним парламентским большинством, приступить к исполнению своих обязанностей.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что США просит европейских союзников смягчить риторику по отношению к России. Он отметил недопустимость таких действий на фоне постоянных ударов по Украине.

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