В Польше построят первую атомную электростанцию

В среду, 2 ноября, Совет министров Польши принял постановление о строительстве в стране крупних атомных электростанций. Первую АЭС будут строить в партнерстве с США, а запустить ее планируют уже в 2033 году.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление Министерства климата и окружающей среды Польши.

Глава министерства Анна Москва заявила, что атака РФ на Украину ставит энергетику Европы в сложное положение, поэтому выбирать партнера для реализации Польской ядерно-энергетической программы нужно было как можно скорее.

В постановлении Совета министров говорится, что первая атомная электростанция в Польше будет построена на основе американской технологии реакторов AP1000.

"Работаем по графику. Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции", - заявила она.