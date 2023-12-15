В Польщі після пологів померла 28-річна українка, розпочато розслідування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське інформаційне агентство Polska Agencja Prasowa .

Як розповів пресофіцер поліції Кротошина Пьотр Щепаняк, трагічний випадок стався на початку тижня. До гінекологічного відділення поступила дівчина, яка перебувала на 33 тижні вагітності. До лікарні, через погане самопочуття, її відвіз чоловік.

Після обстеження лікарі прийняли рішення провести пологи шляхом кесаревого розтину. Через кілька годин після операції жінка померла.