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В Польщі після пологів померла 28-річна українка, розпочато розслідування

П'ятниця 15 грудня 2023 19:30
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В Польщі після пологів померла 28-річна українка, розпочато розслідування Фото: в Польщі після пологів померла 28-річна українка, розпочато розслідування (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

У польському Кротошині після пологів померла 28-річна українка. Розпочато розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польське інформаційне агентство Polska Agencja Prasowa.

Як розповів пресофіцер поліції Кротошина Пьотр Щепаняк, трагічний випадок стався на початку тижня. До гінекологічного відділення поступила дівчина, яка перебувала на 33 тижні вагітності. До лікарні, через погане самопочуття, її відвіз чоловік.

Після обстеження лікарі прийняли рішення провести пологи шляхом кесаревого розтину. Через кілька годин після операції жінка померла.

Лікарня не повідомила в поліцію й прокуратуру про випадок. Відповідно до закону "Про охорону здоров'я", медзаклад зобов'язаний повідомити про смерть лише найближчих родичів.

"Якщо настала смерть пацієнта, особу якого неможливо встановити, або в ситуації, коли лікар, який констатує смерть, підозрює, що вона настала внаслідок заборонених дій, то необхідно повідомити поліцію і прокуратуру", - заявив прокурор Кшиштоф Буковецький.

За словами Буковецького, якщо лікар, який констатував смерть, не дійшов до вищезгаданого висновку, то про це повідомляють лише уповноваженим особам.

Дитину з симптомами гіпоксії було перевезено до лікарні в Острові в неонатологічне відділення.

Що ще відомо

В коментарі "Укрінформу" речник Окружної прокуратури в Острові Великопольському Мацей Мелер розповів, що трагедія сталась 13 грудня. 28-річну дівчину, 1995 року народження, було прийнято до шпиталю 11 грудня.

Прокуратура, зі свого боку, запросила надати документи з різних відділів лікарні, провести допити свідків, а також розпорядилась провести судово-медичну експертизу. Зокрема було створено групу експертів, яка вивчатиме лікарську документацію, аби з'ясувати правильність дій лікарів.

Судово-медична експертиза запланована на понеділок, 18 грудня.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як на початку листопада, у Бельгії, через потужний шторм Кіаран, загинула дитина з України.

Також нещодавно у Польщі сталась аварія за участі автобуса з українцями. Внаслідок ДТП загинули дві жінки та дитина.

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