ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі перевізники хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 21:40
У Польщі перевізники хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Білоруссю Ілюстративне фото: у Польщі перевізники хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські перевізники анонсували блокування пункту пропуску "Корощин-Козловичі" для вантажівок. Воно розпочнеться вже завтра, 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Перевізники вимагають заборонити в'їзд до Польщі напівпричепів з білоруською та російською реєстрацією, припинити діяльність білоруських та російських компаній "під польським прикриттям" та повернути обов'язковість дозволів для транспортних компаній з України.

При цьому воєвода Люблінського воєводства вже дозволив проводити таку акцію протесту до 9 червня.

"Ми очікуємо, що в акції візьме участь близько сотні вантажівок", - розповів один з організаторів Каміль Амброзяк.

Варто зауважити, що пункт пропуску "Корощин-Козловичі" - єдиний на кордоні Польщі та Білорусі, де може проїжджати вантажний транспорт.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що польські перевізники заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

При цьому 7 травня Україна заявила , що знайшла рішення для розблокування пункту "Ягодин-Дорогуськ".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Польща кордон з Білоруссю
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні