У Польщі перевізники хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Білоруссю
Польські перевізники анонсували блокування пункту пропуску "Корощин-Козловичі" для вантажівок. Воно розпочнеться вже завтра, 9 травня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.
Перевізники вимагають заборонити в'їзд до Польщі напівпричепів з білоруською та російською реєстрацією, припинити діяльність білоруських та російських компаній "під польським прикриттям" та повернути обов'язковість дозволів для транспортних компаній з України.
При цьому воєвода Люблінського воєводства вже дозволив проводити таку акцію протесту до 9 червня.
"Ми очікуємо, що в акції візьме участь близько сотні вантажівок", - розповів один з організаторів Каміль Амброзяк.
Варто зауважити, що пункт пропуску "Корощин-Козловичі" - єдиний на кордоні Польщі та Білорусі, де може проїжджати вантажний транспорт.
Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що польські перевізники заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.
При цьому 7 травня Україна заявила , що знайшла рішення для розблокування пункту "Ягодин-Дорогуськ".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.