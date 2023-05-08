В Польше перевозчики хотят заблокировать пункт пропуска на границе с Беларусью

Польские перевозчики анонсировали блокировку пункта пропуска "Корощин-Козловичи" для грузовиков. Она начнется уже завтра, 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita .

Перевозчики требуют запретить въезд в Польшу полуприцепов с белорусской и российской регистрацией, прекратить деятельность белорусских и российских компаний "под польским прикрытием" и вернуть обязательность разрешений для транспортных компаний из Украины.

При этом воевода Люблинского воеводства уже разрешил проводить такую акцию протеста до 9 июня.

"Мы ожидаем, что в акции примет участие около сотни грузовиков", - рассказал один из организаторов Камиль Амброзяк.

Стоит заметить, что пункт пропуска "Корощин-Козловичи" - единственный на границе Польши и Беларуси, где может проезжать грузовой транспорт.