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В Польше перевозчики хотят заблокировать пункт пропуска на границе с Беларусью

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Понедельник 08 мая 2023 21:40
В Польше перевозчики хотят заблокировать пункт пропуска на границе с Беларусью Иллюстративное фото: в Польше перевозчики хотят заблокировать пункт пропуска на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Польские перевозчики анонсировали блокировку пункта пропуска "Корощин-Козловичи" для грузовиков. Она начнется уже завтра, 9 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Перевозчики требуют запретить въезд в Польшу полуприцепов с белорусской и российской регистрацией, прекратить деятельность белорусских и российских компаний "под польским прикрытием" и вернуть обязательность разрешений для транспортных компаний из Украины.

При этом воевода Люблинского воеводства уже разрешил проводить такую акцию протеста до 9 июня.

"Мы ожидаем, что в акции примет участие около сотни грузовиков", - рассказал один из организаторов Камиль Амброзяк.

Стоит заметить, что пункт пропуска "Корощин-Козловичи" - единственный на границе Польши и Беларуси, где может проезжать грузовой транспорт.

Напомним, 5 мая стало известно, что польские перевозчики заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.

При этом 7 мая Украина заявила, что нашла решение для разблокирования пункта "Ягодин-Дорогуск".

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