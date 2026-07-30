ua en ru
Чт, 30 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Спорт Lifestyle Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Польщі пасажири виштовхнули з потяга чоловіків, які напали на українця

05:41 30.07.2026 Чт
2 хв
Матір потерпілого хлопця відмовилась подавати заяву в поліцію
aimg Катерина Коваль
У Польщі пасажири виштовхнули з потяга чоловіків, які напали на українця Фото: Інцидент стався в потязі неподалік Варшави (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

потязі під Варшавою двоє чоловіків намагались напасти на українця, втрутитись довелось іншим пасажирам, які виштовхнули агресора з вагона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.

Що сталося в потязі

Інцидент стався у потязі сполученням Варшава-Тлуш поблизу станції Кобилка-Оссув. За словами поліції, двоє чоловіків - 20 і 22 років - почали чіплятися до 16-річного громадянина України. Сам підліток пізніше розповів, що й не знає, чому саме до нього причепились.

За кадрами, оприлюдненими в мережі, нападники ображали й погрожували хлопцю. Користувачі мережі також повідомляли, що чоловіки вигукували ксенофобські гасла проти українців і білорусів.

Коли один з агресорів спробував наблизитись до пасажира, який знімав ситуацію на відео, його зупинили інші люди у вагоні.

Як завершився конфлікт

Начальник потяга наказав чоловікам покинути вагон. Зав'язалась штовханина, під час якої агресор відштовхнув начальника потяга - у відповідь інший пасажир виштовхнув нападника з потяга. Його спільника також знешкодили.

Що зробила поліція

Обох чоловіків перевірили на алкоголь, вони виявились тверезими, на інші речовини їх не перевіряли.

За словами поліції, мати потерпілого хлопця не побажала подавати заяву й не підтвердила, що інцидент мав національний підтекст. Правоохоронці також зазначили, що не отримували жодного офіційного повідомлення про ксенофобські вигуки, про які писали в мережі.

Чоловіків оштрафували за порушення громадського порядку - по 500 злотих кожному.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Польщі за останній час. У Вроцлаві суд взяв під варту на три місяці двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українську пару, атриманим загрожує тривалий термін увʼязнення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Польща Напад на українців Варшава
Новини
Під ударом Київ, Вінниця, Кривий Ріг і не тільки: що відомо про обстріл України
Під ударом Київ, Вінниця, Кривий Ріг і не тільки: що відомо про обстріл України
Аналітика
Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр
Лев ШевченкоКерівник рубрики Miltech Чому Росія відстає у НРК та що буде з бронетехнікою: інтервʼю офіцера 3-ї ОШБр