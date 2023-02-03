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У Польщі озвучили найгірший сценарій закінчення війни в Україні

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Польща, П'ятниця 03 лютого 2023 15:38
У Польщі озвучили найгірший сценарій закінчення війни в Україні Фото: у Польщі озвучили найгірший сценарій закінчення війни в Україні (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польські чиновники заявили, що їх основним завданням наразі є допомога Україні та її військовим перемогти Росію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника голови МЗС Польщі Павла Яблонського в ефірі RMF FM.

За його словами, мир в Європі може бути тільки тоді, коли Україна переможе Росію. При цьому сценарій у якому Кремлю дозволять "зберегти обличчя" буде найгіршим розвитком ситуації.

"Умовою будь-якого тривалого миру в Європі є те, що Україна повинна вигнати Росію зі своєї території", - заявив Яблонский.

Він відзначим, що його країна хоче того результату війни, при якому Росія вийде з війни проти України "переможеною, абсолютно розгубленою". І в решті Москву буде притягнуто до відповідальності за агресію.

"Для агресора вийти з цього конфлікту зі збереженим обличчям було б найгіршим сценарієм. Не тільки з точки зору нашої безпеки, але і в глобальному масштабі. Це показало б потенційним учасникам такої агресії, що вона просто окупається", - сказав Яблонський.

Нагадаємо, раніше заступник міністра національної оборони Польщі розповів, чи ведуть переговори щодо передачі Україні літаків F-16.

Своєю чергою президент Польщі заявив, що вони готові обговорювати з союзниками питання передачі Україні винищувачів F-16. Проте не забуваючи й про власну безпеку.

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