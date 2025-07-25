У Польщі оновлюють правила тимчасового захисту для українців: що зміниться

У Польщі ухвалили законопроект про зміни до закону про спецдопомогу українцям. Передбачено низку новацій щодо тимчасового захисту наших громадян, що можуть істотно вплинути на порядок перебування та соціальні гарантії біженців.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на "Yavpl".
Ключовим положенням законопроекту є продовження тимчасово захисту до 4 березня 2026 року, оскільки попередній термін закінчується 30 вересня 2025 року.
Положення проєкту:
відмова у тимчасовому захисті - не зможуть отримати статус особи під тимчасовим захистом українці, які прибувають за дозволом малого прикордонного руху, а також ті, хто вже має тимчасовий захист в іншій країні ЄС;
особиста присутність дітей обов’язкова при оформленні номера PESEL UKR незалежно від віку;
повідомлення про зміну даних - власники PESEL UKR мають повідомляти про зміну прізвища чи паспорта будь-який місцевий муніципалітет Польщі;
кінцевий термін прийому біженців у центри колективного розміщення - до 31 жовтня 2025 року, окрім вразливих груп, яким допомогу можуть продовжувати надавати (люди з інвалідністю, вагітні, матері-одиночки, пенсіонери тощо);
виселення з центрів можливе за систематичне порушення правил проживання або насильство;
співфінансування проживання у колективних центрах запроваджується для певних категорій, наприклад, неповнолітніх, що отримують допомогу, та пенсіонерів із польською пенсією (15 злотих на день);
мінімальна кількість мешканців у центрі колективного розміщення збільшується з 10 до 20 осіб;
розширення виплат 800+ - допомогу видаватимуть не тільки школярам, а й дітям, які навчаються у вищих навчальних закладах, проходять професійні курси або випускницьку практику;
підстави для скасування дозволу на тимчасове проживання - включають подання неправдивих даних, використання фальшивих документів або фіктивний шлюб;
спрощена система для стоматологів - посилюються вимоги до професійного досвіду лікарів і стоматологів з України, які здобули кваліфікацію поза ЄС.
зміни для медсестер та акушерок - скасовують спеціальне тимчасове право на практику для медперсоналу із-за меж ЄС, які мали досвід на батьківщині.
Раніше ми писали про те, що з 1 листопада у Польщі так звані центри колективного розміщення (OZZ) для біженців з України прийматимуть лише осіб із захищених категорій - пенсіонерів, вагітних жінок та людей з інвалідністю.
Читайте також про те, що з початку повномасштабної війни мільйони українців були змушені виїхати за кордон у пошуках тимчасового прихистку. Проте з осені 2023 року фіксують стабільну тенденцію повернення - кожні 6 місяців до України повертаються близько 100 тисяч осіб.
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