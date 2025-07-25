В Польше обновляют правила временной защиты для украинцев: что изменится

В Польше приняли законопроект об изменениях в закон о спецпомощи украинцам. Предусмотрен ряд новаций по временной защите наших граждан, которые могут существенно повлиять на порядок пребывания и социальные гарантии беженцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Yavpl".
Ключевым положением законопроекта является продление временно защиты до 4 марта 2026 года, поскольку предыдущий срок истекает 30 сентября 2025 года.
Положения проекта:
отказ во временной защите - не смогут получить статус лица под временной защитой украинцы, прибывающие по разрешению малого пограничного движения, а также те, кто уже имеет временную защиту в другой стране ЕС;
личное присутствие детей обязательно при оформлении номера PESEL UKR независимо от возраста;
сообщение об изменении данных - владельцы PESEL UKR должны сообщать об изменении фамилии или паспорта любой местный муниципалитет Польши;
конечный срок приема беженцев в центры коллективного размещения - до 31 октября 2025 года, кроме уязвимых групп, которым помощь могут продолжать оказывать (люди с инвалидностью, беременные, матери-одиночки, пенсионеры и т.д.);
выселение из центров возможно за систематическое нарушение правил проживания или насилие;
софинансирование проживания в коллективных центрах вводится для определенных категорий, например, несовершеннолетних, получающих пособие, и пенсионеров с польской пенсией (15 злотых в день);
минимальное количество жителей в центре коллективного размещения увеличивается с 10 до 20 человек;
расширение выплат 800+ - помощь будут выдавать не только школьникам, но и детям, которые учатся в высших учебных заведениях, проходят профессиональные курсы или выпускническую практику;
основания для отмены разрешения на временное проживание - включают представление ложных данных, использование фальшивых документов или фиктивный брак;
упрощенная система для стоматологов - ужесточаются требования к профессиональному опыту врачей и стоматологов из Украины, которые получили квалификацию вне ЕС.
изменения для медсестер и акушерок - отменяют специальное временное право на практику для медперсонала из-за пределов ЕС, которые имели опыт на родине.
Ранее мы писали о том, что с 1 ноября в Польше так называемые центры коллективного размещения (OZZ) для беженцев из Украины будут принимать только лиц из защищенных категорий - пенсионеров, беременных женщин и людей с инвалидностью.
Читайте также о том, что с начала полномасштабной войны миллионы украинцев были вынуждены выехать за границу в поисках временного убежища. Однако с осени 2023 года фиксируют стабильную тенденцию возвращения - каждые 6 месяцев в Украину возвращаются около 100 тысяч человек.
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