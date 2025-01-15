У Польщі офіційно стартувала президентська кампанія 2025 року

Згідно з підписаним документом, перший тур президентських виборів в Польщі відбудеться 18 травня 2025 року. У разі необхідності, другий тур виборів буде проведений 1 червня 2025 року. Шимон Головня наголосив, що дату виборів було призначено в "першу конституційну можливу дату", що відповідало вимогам польського законодавства.

Після підписання постанови, президентська кампанія в Польщі офіційно розпочалася, і кандидати почали активно анонсувати свою участь у виборах. Це дає можливість політичним силам підготуватися до кампанії та організувати передвиборчі заходи.

На сьогодні участь у президентських виборах 2025 року заявили десять кандидатів, серед яких представники основних політичних сил Польщі.

Основні кандидати на президентські вибори у Польщі 2025 року

Маршалок Сейму та лідер партії Польща 2050 — Шимон Головня.

Віце-спікер Сенату, представниця лівих політичних сил — Магдалена Біжат.

Лідер партії Конфедерація — Славомір Менцен.

Президент Інституту національної пам'яті, підтримуваний партією Право і справедливість (PiS) — Кароль Навроцький.

Мер Варшави та віце-голова Громадянської коаліції — Рафал Тшасковскі.

Окрім основних політичних діячів, у боротьбі за президентське крісло візьмуть участь і менш відомі кандидати. Серед них — незалежний кандидат Катажина Цічош, депутат від партії Вільні республіканці Марек Якубяк, голова Профспілкової альтернативи Пьотр Шумлевич, представник позапартійних працівників місцевого самоврядування Марек Вох та співголова та депутат від партії Razem Адріан Зандберг.

Ці кандидати будуть намагатися привернути увагу виборців та заявити свої позиції щодо розвитку країни на наступні роки.