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В Польше официально стартовала президентская кампания 2025 года

Фото: Спикер Сейма Польши Шимон Головня (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В Польше стартовала президентская кампания 2025 года. Спикер Сейма Шимон Головня подписал и направил в Национальную избирательную комиссию и канцелярию премьер-министра решение о назначении президентских выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Согласно подписанному документу, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая 2025 года. В случае необходимости, второй тур выборов будет проведен 1 июня 2025 года. Шимон Головня подчеркнул, что выборы были назначены в "первую конституционную возможную дату", что соответствовало требованиям польского законодательства.

После подписания постановления, президентская кампания в Польше официально началась, и кандидаты начали активно анонсировать свое участие в выборах. Это дает возможность политическим силам подготовиться к кампании и организовать предвыборные мероприятия.

На сегодня участие в президентских выборах 2025 года заявили десять кандидатов, среди которых представители основных политических сил Польши.

Основные кандидаты на президентские выборы в Польше 2025 года

  • Маршалок Сейма и лидер партии Польша 2050 - Шимон Головня.
  • Вице-спикер Сената, представитель левых политических сил - Магдалена Бижат.
  • Лидер партии Конфедерация - Славомир Менцен.
  • Президент Института национальной памяти, поддерживаемый партией Право и справедливость (PiS) - Кароль Навроцкий.
  • Мэр Варшавы и вице-председатель Гражданской коалиции - Рафал Тшасковски.

Кроме основных политических деятелей, в борьбе за президентское кресло примут участие и менее известные кандидаты. Среди них - независимый кандидат Катажина Цичош, депутат от партии Свободные республиканцы Марек Якубяк, председатель Профсоюзной альтернативы Петр Шумлевич, представитель беспартийных работников местного самоуправления Марек Вох и сопредседатель и депутат от партии Razem Адриан Зандберг.

Эти кандидаты будут пытаться привлечь внимание избирателей и заявить свои позиции по развитию страны на следующие годы.

Напомним, что ранее стало известно о намерении мэра Варшавы, Рафала Тшасковского, баллотироваться на пост президента Польши от правящей партии "Гражданская коалиция". Согласно последним социологическим опросам, Тшасковский сейчас является главным фаворитом на выборах. В то же время действующий президент Анджей Дуда, который сейчас находится на посту, не сможет снова участвовать в выборах, поскольку завершает свой второй срок.

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ПольшаАнджей Дуда