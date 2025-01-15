В Польше официально стартовала президентская кампания 2025 года

Согласно подписанному документу, первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая 2025 года. В случае необходимости, второй тур выборов будет проведен 1 июня 2025 года. Шимон Головня подчеркнул, что выборы были назначены в "первую конституционную возможную дату", что соответствовало требованиям польского законодательства.

После подписания постановления, президентская кампания в Польше официально началась, и кандидаты начали активно анонсировать свое участие в выборах. Это дает возможность политическим силам подготовиться к кампании и организовать предвыборные мероприятия.

Zgodnie z zapowiedzią - w pierwszym możliwym konstytucyjnie terminie.



Postanowienie przesłałem właśnie przewodniczącemu PKW oraz Premierowi. Rząd jeszcze dziś ma opublikować je w Dzienniku Ustaw.



Zaczyna się kampania wyborcza. pic.twitter.com/Nnft8XpZVV - Szymon Hołownia (@szymon_holownia) 15 января 2025 года

На сегодня участие в президентских выборах 2025 года заявили десять кандидатов, среди которых представители основных политических сил Польши.

Основные кандидаты на президентские выборы в Польше 2025 года

Маршалок Сейма и лидер партии Польша 2050 - Шимон Головня.

Вице-спикер Сената, представитель левых политических сил - Магдалена Бижат.

Лидер партии Конфедерация - Славомир Менцен.

Президент Института национальной памяти, поддерживаемый партией Право и справедливость (PiS) - Кароль Навроцкий.

Мэр Варшавы и вице-председатель Гражданской коалиции - Рафал Тшасковски.

Кроме основных политических деятелей, в борьбе за президентское кресло примут участие и менее известные кандидаты. Среди них - независимый кандидат Катажина Цичош, депутат от партии Свободные республиканцы Марек Якубяк, председатель Профсоюзной альтернативы Петр Шумлевич, представитель беспартийных работников местного самоуправления Марек Вох и сопредседатель и депутат от партии Razem Адриан Зандберг.

Эти кандидаты будут пытаться привлечь внимание избирателей и заявить свои позиции по развитию страны на следующие годы.