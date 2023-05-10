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В Польше официально переименовали российский Калининград

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Европа, Среда 10 мая 2023 13:14
В Польше официально переименовали российский Калининград Фото: в Польше Калининград РФ переименовали на Крулевец (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Польша изменила официальное название российского города Калининград на Крулевец. Такое решение приняла Комиссия стандартизации географических наименований, рекомендовав впредь в польских документах российский Калининград называть именно так.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rmf24.

"Для города с русским названием Калининград рекомендуется только польское название Królewiec (Крулевец) и не рекомендуется использовать название Калининград на польском языке, а для административной единицы, в которой находится этот город и носящая российское название Калининградская область рекомендуется польское название obwód królewiecki и не рекомендуется использовать название obwód kaliningradzki", - пишет издание.

Как уточняется, при внесении изменений комиссия приняла во внимание то, что "город, ныне носящий российское название Калининград, известен в Польше под традиционным названием Крулевец". Кроме того, было отмечается, что "факт названия большого города, расположенного недалеко от польских границ, именем Михаила Ивановича Калинина …имеет в Польше эмоциональный, негативный характер".

Помимо этого, как подчеркивают авторы, "события, связанные с нападением России на Украину, навязыванием так называемого "русского мира", ведением Россией информационной войны, заставляют обратиться к проблеме навязываемых имен, вызывая большие споры, не встречая принятия в Польше".

Как сообщалось, польский генерал, бывший командующий сухопутных войск Вальдемар Скшипчак заявил, что Калининградская область находится под российской оккупацией. И что Польша должна "заявить на нее права".

Напомним, в Польше планируют построить военную базу в городе Олецко, который находится вблизи границы с Калининградской областью РФ.

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