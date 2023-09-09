У Польщі очікують спроби РФ і Білорусі дестабілізувати ситуацію в країні на виборах

Польський чиновник зазначив, що влада країни "чітко бачить" розрахунок Москви на "зміну політичної лінії" у Варшаві та подальшу "нормалізацію двосторонніх відносин".

Водночас розганяються пропагандистські наративи та фейки, спрямовані на створення враження, нібито Польща загрожує РФ та Білорусі у військово-політичному відношенні.

Як пояснив Жарин, такі вигадані "сюжети" насправді адресовані внутрішній аудиторії в Білорусі та Росії, проте за допомогою соцмереж подібна дезінформація також сягає частини польського суспільства.

Він заявив про те, що російські та білоруські державні ЗМІ "надсилають сигнал", що влада Польщі побоюється "революції в суспільстві" під час парламентських виборів.

При цьому держсекретар канцелярії польського прем'єра наголошує, що виборчий процес та підрахунок голосів "настільки добре підготовлені, що дестабілізувати ситуацію в Польщі буде нелегко".

Проте, додав чиновник, влада Польщі "має бути готовою" до подібних спроб з боку РФ і Білорусі.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда призначив вибори до парламенту Польщі. Вони відбудуться 15 жовтня.

Також повідомлялося, що в МВС Польщі очікують на спробу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка втрутитися у вибори.

Нещодавно у Польщі опозиція зняла з виборів кандидата після того, як той відмовився називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.