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У Польщі обурилися через нібито помилування агента ГРУ, виданого Росії. Дуда зробив заяву

Фото: президент Польщі Анджей Дуда (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Польща в рамках обміну ув'язненими між Росією та Заходом видала агента ГРУ Павла Рубцова. Його не було помилувано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Польщу Анджея Дуду у Twitter (X).

Після того, як Варшава погодилася передати Росії Рубцова, у Польщі виникли питання щодо до того, на яких підставах звільняють росіянина. В уряді запевнили, що включили Рубцова до списку обміну згідно з положеннями законодавства.

Дуда заперечив чутки про те, що нібито російського агента було помилувано.

"Хочу повідомити всім зацікавленим сторонам, що у зв’язку з операцією з обміну полоненими з Росією, яку проводила влада США (за підтримки союзників, у тому числі влади Польщі) в Анкарі, жодних проваджень щодо видачі акту помилування не проводилося і не проводиться в канцелярії президента Республіки Польща. Тому я однозначно заперечую всі чутки та плітки, які з’явилися з цього приводу", - написав він.

Додамо, що Павло Рубцов був затриманий у Польщі у лютому 2022 року. Він видавав себе за іспанського журналіста Пабло Гонсалеса і був звинувачений у шпигунстві. 

У Польщі після проведення обміну почалися дискусії, оскільки журналіст Анджей Почебут, заарештований у Білорусі, так і не був звільнений.

 

Великий обмін між РФ та Заходом

Нагадаємо, 1 серпня Росія та країни Заходи провели великий обмін ув'язненими. Було звільнено 26 осіб.

Росія передавала Заходу критиків Кремля, засуджених журналістів та політиків. Натомість США та країни-партнери звільнили шпигунів, а Німеччина видала кілера Вадима Красікова. Він був засуджений до довічного ув'язнення за вбивство колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі у Берліні.

За даними Reuters, переговори про обмін тривали протягом двох років.

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