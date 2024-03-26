В Одесі шторм повалив дерева та ускладнив проїзд: які вулиці краще об'їхати
В Одесі внаслідок негоди повалені дерева. На деяких вулицях є підтоплення та ускладнено рух для автомобілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеську міськраду.
Зазначається, що комунальні служби працюють в посиленому режимі.
"З 7:00 ранку раку працівники КП "Міськзелентрест" виконують роботи з розпилу та вивезення повалених дерев", - йдеться в повідомленні.
Наразі ускладнено проїзд за такими адресами:
- вулиця Левітана, 98
- вулиця Ангарська 4.
"Дерева впали на проїжджу частину, ускладнено рух автомобілів", - зазначають у міськраді.
Негода в Одесі
Нагадаємо, що нещодавно в Одесі випала велика кількість снігу.
Варто зауважити, що для південної області така погода в дану пору року є аномальним явищем. Рух дорогами було ускладнено, подекуди у снігу застрягали автівки.
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