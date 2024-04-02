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В Польше непогода привела к гибели пяти человек

Вторник 02 апреля 2024 04:37
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В Польше непогода привела к гибели пяти человек Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Сильный ветер на юге Польши в понедельник повалил деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Спикер пожарной службы региона сказал, что две женщины и 6-летний ребенок погибли в городе Рабка-Здруй.

Кроме того, одна женщина погибла, когда дерево упало на ее автомобиль в городе Закопане у подножия Татр. Другое дерево в том же городе убило ребенка.

Местные власти предупредили об опасном ветре, скорость которого достигает не менее 100 км/ч и закрыла горные маршруты в Татранском национальном парке.

Напомним, 26 марта в Одессе непогода повалила деревья. На некоторых улицах произошло подтопление, что усложнило движение для автомобилей.

В Киеве 29 марта после сильного дождя и града "зажглось" небо.

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