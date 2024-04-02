В Польше непогода привела к гибели пяти человек

Сильный ветер на юге Польши в понедельник повалил деревья, в результате чего погибли трое взрослых и двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

Спикер пожарной службы региона сказал, что две женщины и 6-летний ребенок погибли в городе Рабка-Здруй.

Кроме того, одна женщина погибла, когда дерево упало на ее автомобиль в городе Закопане у подножия Татр. Другое дерево в том же городе убило ребенка.

Местные власти предупредили об опасном ветре, скорость которого достигает не менее 100 км/ч и закрыла горные маршруты в Татранском национальном парке.