У Польщі недалеко від військової частини знайшли залишки невідомої повітряної кулі

Об'єкт було знайдено у суботу на кукурудзяному полі за 4 кілометри від населеного пункту Бяла Піска. Зазначається, що це всього за кілька кілометрів розташовані полігон і велика військова частина.

Власник поля про знахідку одразу повідомив поліцію, а вже ті поінформували військових. Повідомлення про знахідку повітряної кулі підтвердили виданню польські правоохоронці та в Оперативному командуванні Збройних Сил країни.

Район виявлення фрагментів повітряної кулі у Польщі (фото: google.com/maps)

Як описав виявлений на полі предмет фермер, під фольгованим куполом кулі була полістирольна коробка, антена, а на кулі також були написи кирилицею.

Попередні дослідження вказують, що куля може бути метеорологічною, розповіли журналістам в Оперативному командуванні.

Військові додали, що системи радіолокації не зафіксували жодного порушення повітряного простору Польщі, що також може говорити на користь версії про погодний тип повітряної кулі.

Втім, повністю виключити версію, що куля могла бути розвідувальною, поки теж не можна.

Повітряна куля, що прилетіла до Польщі з боку Білорусі

У середині травня польські військові в районі міста Калеє проводили пошуки повітряної кулі, яка прилетіла до регіону з боку Білорусі.

Район пошуків повітряної кулі, яка прилетіла з боку Білорусі (фото: google.com/maps)

Тоді до пошукових заходів було залучено близько 50 військовослужбовців Сил територіальної оборони Польщі.