У Польщі наполягають на скасуванні "єЧерга" на трьох КПП на кордоні з Україною

"Сьогодні ми отримали листа від польських колег з Міністерства інфраструктури, які запропонували нам скасувати "єЧергу" ще на ПП "Рава-Руська - Хребенне", - сказав він.

За словами заступника міністра, читаючи лист стає зрозумілим, що остання комунікація на кордоні не досягла мети.

"Адже ми пояснили, що система "єЧерга" дуже важлива для країни, ми показали результат, вона справді діє. І вони ніби погодилися", - сказав Деркач.

Блокування кордону з Україною та "єЧерга"

Під час першої хвилі протесту польських фермерів на кордоні з Україною, яка стартувала 6 листопада 2023 року, вони вимагали виконання кількох умов. Зокрема, фермери вимагали поділу окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга" та отримання доступу до української системи "Шлях".

У тому ж місяці Варшава надіслала Києву пропозиції щодо врегулювання ситуації на кордоні. Тоді в Мінінфраструктури Польщі пояснювали, що запровадження українською стороною системи "єЧерга" є одною з причин такої акції протесту польських підприємців транспортної галузі. У Польщі закликали "терміново вжити заходів щодо виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона".