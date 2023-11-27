Врегулювання ситуації на кордоні. Влада Польщі звернулася до України з пропозицією

У польському уряді відреагували на страйк перевізників та блокування пропускних пунктів на кордоні з Україною. Варшава надіслала Києву пропозиції щодо врегулювання ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу польського уряду .

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик надіслав листа віце-прем'єр-міністру з питань реконструкції України та міністру розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександру Кубракову "з приводу протесту польських перевізників" на кордоні.

У Мінінфраструктури Польщі пояснюють "запровадження українською стороною системи так званої електронної черги" (єЧерга) однією з причин такої акції протесту польських підприємців транспортної галузі.

Так, Адамчик закликав "терміново вжити заходів щодо виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона".

"Тому ідея полягає у тому, щоб виключити обов'язкову реєстрацію в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Зосін - Усцилуг та Нижанковичі - Мальховіце", - йдеться у заяві.

Польський міністр висловив сподівання, що влада України піде на ці кроки заради "добробуту українських та польських водіїв, перевізників та підприємців з інших секторів економіки".

Також в уряді Польщі заявили, що протестуючі перевізники вимагають "передусім, поновлення дозволів на міжнародні перевезення, які були скасовані згідно з угодою між Європейським Союзом та Україною, що діє з 1 липня 2022 року".

Тому Адамчик звернувся до Європейського комісара з транспорту Адини Валеан створити спільний комітет для аналізу впливу цієї угоди на ринок автомобільних перевезень ЄС.

Крім того, глава Мінінфраструктури Польщі закликав президента Європейської Комісії Урсулу фон дер Ляєн підтримати його звернення до української влади щодо деактивації системи електронної черги.

"Вказані дії є продовженням зусиль Міністерства інфраструктури, докладених з початку протесту, щоб усунути його причини, що лежать в Україні та Європейському Союзі", - стверджується у заяві.

Також зауважується, що зараз триває підготовка до засідання Транспортної ради ЄС, наміченого на 4 грудня у Брюсселі.

"Готується відповідна пропозиція, щоб однією з головних тем переговорів було обговорення наслідків цієї угоди. На думку Міністерства інфраструктури Польщі, з боку влади ЄС виникла потреба провести оцінку ефектів від імплементації угоди між Україною та ЄС, а також зміни у її змісті, необхідні для підтримки стабільності транспортного ринку в окремих державах-членах спільноти", - розповіли в уряді Польщі.

Страйк польських перевізників та блокада кордону

Нагадаємо, з 6 листопада польські перевізники оголосили про початок страйку, який, за їхніми словами, триватиме до початку січня 2024 року.

У перші години вони практично заблокували три КПП на кордоні з Україною - "Ягодин-Дорогуськ", "Краковець-Корчева", "Рава-Руська-Хребене", випускаючи та впускаючи вантажний транспорт не більше однієї фури в один бік на годину.

Пізніше, 23 листопада, перевізники перекрили та пункт пропуску "Медика - Шегині". Крім того, поки що за непідтвердженою інформацією є наміри поширити блокування також на пункт контролю "Нижанковичі" - "Мальховіце".

Раніше повідомлялося, що Україна вже зіткнулася з проблемою постачання палива через блокаду польських перевізників.

Зазначимо, що з початку блокади на кордоні України та Польщі померли вже двоє перевізників.