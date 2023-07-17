У Польщі літак упав на ангар із людьми, є жертви

Інцидент стався на аеродромі в селі Чрчинно в Новодвурському повіті.

З невідомих причин літак Cessna 208 Caravan врізався в ангар, в якому перебувало кілька людей. У будівлі перебувало близько 20 осіб.

На місце події направлено понад десяток пожежних підрозділів, зокрема медичний рятувальний загін із Варшави.

Фото: У Польщі літак упав на ангар із людьми (twitter.com/ABartkowiak_PSP)

Раніше поблизу Пон-де-Мартель у горах Швейцарії розбився туристичний літак з пасажирами на борту. Внаслідок авіакатастрофи загинули люди.

Також, 20 травня, на авіабазі Сарагоса в Іспанії розбився винищувач F-18 під час показового польоту. Пілот встиг катапультуватись. Його з ушкодженнями ніг госпіталізували.

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