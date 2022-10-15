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У Польщі ліквідували витік на нафтопроводі "Дружба"

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Польща, Субота 15 жовтня 2022 16:26
У Польщі ліквідували витік на нафтопроводі "Дружба" Фото: у Польщі ліквідували витік на нафтопроводі "Дружба" (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Пошкоджену ділянку трубопроводу "Дружба" відновлено, прокачування нафти відбувається двома трубами західної ділянки, в тому числі і по лінії, що поставляє нафту до Німеччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву польського оператора PERN у суботу, 15 жовтня.

"Технічні служби PERN повністю відновили працездатність пошкодженого трубопроводу, яким нафта поставляється клієнтам компанії в Німеччині. Зараз поставки здійснюються по обох трубопроводах Західної ділянки", - йдеться в заяві.

При цьому в прес-службі компанії уточнюють, що причини, які спричинили витік, з'ясовуються.

"Наразі діяльність служб PERN зосереджена на розчистці території та відновленні її до вихідного стану", - додають у зверненні.

Що відомо про витік на нафтопроводі "Дружба"

12 жовтня Польща виявила витік на одній з ліній нафтопроводу "Дружба".

Пізніше у Польщі заявили, що витік на нафтопроводі "Дружба" не пов'язаний з диверсією. А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що за аварією на нафтопроводі "Дружба" можуть стоять російські інтереси.

У свою чергу, Росія заявила, що витік на одній із ліній нафтопроводу "Дружба" був технологічною несправністю.

Також у Сербії назвали свою версію аварії на нафтопроводі "Дружба". Витік на нафтопроводі назвали "енергетичною війною".

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