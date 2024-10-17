UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У Польщі на кордоні з Білоруссю через мігрантів постраждали понад 60 військових

Ілюстративне фото: у Польщі на кордоні з Білоруссю через мігрантів постраждали понад 60 військових (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Польщі, на кордоні з Білоруссю, з початку 2024 року постраждали 63 військовослужбовці. Це сталося через агресивні дії нелегальних мігрантів, які намагалися потрапити до країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rmf24.pl.

За словами заступника міністра національної оборони Польщі Павела Бейда, іноземці проявляють агресію до силовиків, зокрема кидаючи у їхній бік камінням і гілками.

"Під час затримання чи утримання від пересування нелегальних мігрантів з початку 2024 року постраждали 63 військових", - розповів він.

Зазначається, що з початку цього року на кордоні з Білоруссю було зафіксовано майже 28 тисяч спроб нелегального перетину кордону. Це на понад 2000 більше, ніж за весь 2023 рік. Серед іноземців домінують громадяни Сирії, Афганістану, Сомалі, Еритреї, Індії, Ефіопії та Ємену. При цьому у Польщі вважають, що масштаби того, що відбувається на кордоні, регулюється спецслужбами Білорусі.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Польща та балтійські країни запропонували ЄС побудувати на кордоні з Росією та Білоруссю 700-кілометрову лінію оборони, що убезпечити ЄС від військових та гібридних загроз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаБілорусь