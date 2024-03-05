У Польщі гусенична машина наїхала на двох військових, один з них загинув
У Польщі на полігоні в Дравсько-Поморському гусенична машина наїхала на двох військових. Внаслідок нещасного випадку один із них загинув.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskeRadio24.
Зазначається, що інцидент стався близько 8.50 у Центрі бойової підготовки Дравсько. На місце події прибули два вертольоти.
Як повідомив представник з військової поліції в Щецині Майор Томаш, один із постраждалих помер внаслідок аварії. Іншого реанімували та доправили до лікарні гелікоптером.
"Навчання проходили в рамках нашої базової підготовки. Хочу наголосити, що це не було частиною навчань Dragon-24, Steadfast Defender чи Brilliant Jump", - підкреслив представник з 1-ї варшавської бронетанкової бригади Яцек Пйотровський.
Нагадаємо, у Польщі під час служби на кордоні з Білоруссю загинув військовослужбовець.
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