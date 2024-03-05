У Польщі гусенична машина наїхала на двох військових, один з них загинув

У Польщі на полігоні в Дравсько-Поморському гусенична машина наїхала на двох військових. Внаслідок нещасного випадку один із них загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PolskeRadio24 .

Зазначається, що інцидент стався близько 8.50 у Центрі бойової підготовки Дравсько. На місце події прибули два вертольоти.

Як повідомив представник з військової поліції в Щецині Майор Томаш, один із постраждалих помер внаслідок аварії. Іншого реанімували та доправили до лікарні гелікоптером.