В Польше гусеничная машина наехала на двух военных, один из них погиб
В Польше на полигоне в Дравско-Поморском гусеничная машина наехала на двух военных. В результате несчастного случая один из них погиб.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24.
Отмечается, что инцидент случился около 8:50 в Центре боевой подготовки Дравско. На место происшествия прибыли два вертолета.
Как сообщил представитель из военной полиции в Щецине Майор Томаш, один из пострадавших скончался в результате аварии. Другого реанимировали и доставили в больницу вертолетом.
"Обучение проходило в рамках нашей базовой подготовки. Хочу подчеркнуть, что это не было частью учений Dragon-24, Steadfast Defender или Brilliant Jump" , - подчеркнул представитель из 1-й варшавской бронетанковой бригады Яцек Петровский.
Напомним, в Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий.
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