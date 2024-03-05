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В Польше гусеничная машина наехала на двух военных, один из них погиб

Польша, Вторник 05 марта 2024 15:30
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В Польше гусеничная машина наехала на двух военных, один из них погиб Фото: в Польше гусеничная машина наехала на двух военных (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Польше на полигоне в Дравско-Поморском гусеничная машина наехала на двух военных. В результате несчастного случая один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24.

Отмечается, что инцидент случился около 8:50 в Центре боевой подготовки Дравско. На место происшествия прибыли два вертолета.

Как сообщил представитель из военной полиции в Щецине Майор Томаш, один из пострадавших скончался в результате аварии. Другого реанимировали и доставили в больницу вертолетом.

"Обучение проходило в рамках нашей базовой подготовки. Хочу подчеркнуть, что это не было частью учений Dragon-24, Steadfast Defender или Brilliant Jump" , - подчеркнул представитель из 1-й варшавской бронетанковой бригады Яцек Петровский.

Напомним, в Польше во время службы на границе с Беларусью погиб военнослужащий.

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