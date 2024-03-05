В Польше гусеничная машина наехала на двух военных, один из них погиб

В Польше на полигоне в Дравско-Поморском гусеничная машина наехала на двух военных. В результате несчастного случая один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskeRadio24 .

Отмечается, что инцидент случился около 8:50 в Центре боевой подготовки Дравско. На место происшествия прибыли два вертолета.

Как сообщил представитель из военной полиции в Щецине Майор Томаш, один из пострадавших скончался в результате аварии. Другого реанимировали и доставили в больницу вертолетом.