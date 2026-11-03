У Польщі готують виробництво української САУ "Богдана"

Польські компанії PK MIL та SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne уклали партнерство, метою якого є підготовка до запуску виробництва українських колісних САУ "Богдана" калібру 155 мм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Мілітарний ".

Відповідний меморандум про взаєморозуміння сторони підписали 11 вересня 2026 року під час XXXIV Міжнародної виставки оборонної промисловості MSPO, що проходила у польському місті Кельце.

Одним із головних напрямів партнерства визначено залучення компаній до виробництва української 155-мм самохідної гаубиці "Богдана".

Згідно з попереднім розподілом обов’язків, PK MIL займатиметься артилерійською частиною проєкту. Своєю чергою, SZCZĘŚNIAK Pojazdy Specjalne забезпечить експертну підтримку в розробці спеціалізованої автомобільної техніки, встановленні артилерійських систем на шасі та пристосуванні транспортних платформ до потреб військових.

"Ми від початку розглядаємо наше партнерство як довгостроковий проєкт, що передбачатиме не лише виробництво техніки, а й запровадження рішень для її технічного обслуговування, ремонту та подальшої експлуатаційної підтримки безпосередньо за місцем використання", - повідомив голова правління PK MIL Марек Важеха.

Для збільшення обсягів випуску українські виробники вже розробили декілька модифікацій "Богдани", встановлених на різних типах колісних шасі.

Нове підприємство планує спеціалізуватися на виготовленні 155-мм самохідних гаубиць "Богдана", а також буксированих артилерійських систем "Богдана-БГ".

Окрім збільшення виробничих можливостей, розміщення виробництва в Польщі відкриває перспективи для виходу української артилерійської техніки на міжнародний ринок. Зокрема, йдеться про потенційні поставки гаубиць польським замовникам та іншим країнам Європи.