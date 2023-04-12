Раніше фермерам довелось відмовитись від планів блокування польсько-українського прикордонного переходу в Дорогуську, оскільки акція не була узгоджена. Керівники фермерських організацій, зі свого боку, не довіряють обіцянкам зупинити потік українського зерна до Польщі.

Зазначається, що сьогодні фермери планували приєднатись до акції протесту й заблокувати ширококолійну залізничну лінію в Грубешові, якою зерно з України потрапляє до Польщі. За словами голови Агросоюзу Міхала Колодзейчака, акція повинна була тривати протягом семи днів, однак фермери були готові її продовжити.

Як відзначають журналісти, акція протесту так й не відбулась, оскільки блокуванню колії завадили правоохоронці. До місця подій приїхав десяток поліцейських машин, після чого до них приєднались прикордонники й співробітники служби безпеки залізниці.

Фото: в Польщі фермери хотіли заблокувати ввезення зерна з України, поліція запобігла цьому (rmf24.pl)