В Польщі допускають, що Макрон подарував Папі Римському викрадену книгу зі Львова

"МЗС вивчає питання подарунка, який президент Франції вручив понтифіку, але поки не робить конкретних заяв із цього приводу", - заявив Ясін.

Як повідомляє агенство, на першій сторінці книги видно друк "Академічний читальний зал у Львові". У зв'язку з цим, з'явилися припущення про те, що це видання могло бути викрадено під час Другої світової війни, коли Львів був під окупацією.

"Я буду рекомендувати нашим дипломатичним службам відправити офіційний запит до Франції з питанням, як саме ця книга опинилась в їх руках", - заявив депутат Аркадіуш Муларчик.

Також депутат додав, що виходячи з печатки, яка стоїть на книзі, можна зробити висновок, що вона належить довоєнній Польщі.