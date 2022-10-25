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В Польщі допускають, що Макрон подарував Папі Римському викрадену книгу зі Львова

Фото: Президент Франції Еммануель Макрон, Папа Римський Франциск (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Президент Франції Еммануель Макрон підніс Папі Римському Франциску рідкісне видання твору Канта "До вічного світу". У Польщі допускають, що книга була вкрадена під час Другої світової війни зі Львова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника МЗС Польщі Лукаша Ясіна, яку приводить агенство Polska Agencja Prasowa.

"МЗС вивчає питання подарунка, який президент Франції вручив понтифіку, але поки не робить конкретних заяв із цього приводу", - заявив Ясін.

Як повідомляє агенство, на першій сторінці книги видно друк "Академічний читальний зал у Львові". У зв'язку з цим, з'явилися припущення про те, що це видання могло бути викрадено під час Другої світової війни, коли Львів був під окупацією.

"Я буду рекомендувати нашим дипломатичним службам відправити офіційний запит до Франції з питанням, як саме ця книга опинилась в їх руках", - заявив депутат Аркадіуш Муларчик.

Також депутат додав, що виходячи з печатки, яка стоїть на книзі, можна зробити висновок, що вона належить довоєнній Польщі.

Нагадаємо, що Макрон попросив Папу Римського зателефонувати Путіну та Байдену для встановлення миру в Україні.

Також Макрон закликав Російську православну церкву протистояти тиску Росії на Україну.

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