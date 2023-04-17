ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Польше мужчина с ножом напал на трех украинок: одна из них погибла

Новина українською →
Польша, Понедельник 17 апреля 2023 15:45
В Польше мужчина с ножом напал на трех украинок: одна из них погибла Иллюстративное фото: в Польше мужчина с ножом напал на трех украинок (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В польском городе Легница в ночь на 16 апреля неизвестный мужчина напал с ножом на трех украинок, в результате чего одна из них погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание LCA.

Установлено, что мужчина, скорее всего, зашел в здание с целью ограбления. По всей вероятности, его обнаружила 37-летняя женщина, которую он смертельно ранил ножом. У нее были ранения грудной клетки и шеи. Затем злоумышленник ранил ее 14-летнюю дочь, которую разбудил крик матери. Девочку доставили в больницу также с несколькими ранениями грудной клетки. В этом здании была еще одна женщина, получившая ранение руки.

Все трое пострадавших украинки. Они проживали в доме еще пятью гражданами Украины.

В Польше мужчина с ножом напал на трех украинок: одна из них погибла

Полицейские обнаружили нападающего возле дома в кустах. Во время обыска у него нашли окровавленный нож. Его задержали, им оказался 36-летний житель Легницы.

Сообщается, что мужчина в прошлом судили за преступления против собственности. Его должны сегодня доставить в Окружную прокуратуру в Легнице, где ему будут предъявлены обвинения в убийстве одного человека, покушении на убийство другого и нанесении телесных повреждений третьей жертве.

Напомним, недавно в Польше перевернулся автобус с украинцами, четыре человека пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука