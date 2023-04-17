В Польше мужчина с ножом напал на трех украинок: одна из них погибла

В польском городе Легница в ночь на 16 апреля неизвестный мужчина напал с ножом на трех украинок, в результате чего одна из них погибла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание LCA .

Установлено, что мужчина, скорее всего, зашел в здание с целью ограбления. По всей вероятности, его обнаружила 37-летняя женщина, которую он смертельно ранил ножом. У нее были ранения грудной клетки и шеи. Затем злоумышленник ранил ее 14-летнюю дочь, которую разбудил крик матери. Девочку доставили в больницу также с несколькими ранениями грудной клетки. В этом здании была еще одна женщина, получившая ранение руки.

Все трое пострадавших украинки. Они проживали в доме еще пятью гражданами Украины.

Полицейские обнаружили нападающего возле дома в кустах. Во время обыска у него нашли окровавленный нож. Его задержали, им оказался 36-летний житель Легницы.