У Польщі через феєрверки в новорічну ніч сталося близько 700 пожеж

У новорічну ніч у Польщі виникло близько 700 пожеж, спричинених феєрверками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP .

Речник Державної пожежної служби Польщі Кароль Кєжковський зазначив, що 31 грудня пожежники здійснили 1 261 виїзд. Цього дня виникло 498 пожеж, а також 614 локальних небезпек та 149 фальшивих тривог. Внаслідок пожеж загинуло двоє людей.

Він додав, що внаслідок надзвичайних ситуацій місцевого рівня загинуло 26 осіб та 118 отримали поранення. Пожежники 24 рази виїжджали на виклики у зв'язку з отруєнням чадним газом. Внаслідок отруєння постраждало 7 осіб, загиблих немає.

За словами Кєжковського, з опівночі до 6 ранку неділі, 1 січня, пожежники зафіксували 1098 виїздів, у тому числі 866 пожеж, 126 локальних небезпек та 106 хибних тривог.

"Сталося 47 пожеж у житлових будинках, 12 загорянь автомобілів, 20 дорожньо-транспортних пригод та 24 медичні операції", - зазначив він.

Представник пожежної служби також повідомив, що у новорічну ніч сталося близько 700 пожеж, спричинених феєрверками - найбільше у Нижньосілезькому (близько 100), Сілезькому (близько 100), Великопольському (близько 80) та Мазовецькому (близько 70) воєводствах.

"Пожежі, спричинені феєрверками, - це переважно загоряння трави, біля будівель, сміттєвих баків, альтанок та гаражів" - підкреслив Кєжковський.