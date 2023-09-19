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У Польщі не бояться наслідків через заборону імпорту з України

Україна, Вівторок 19 вересня 2023 12:50
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У Польщі не бояться наслідків через заборону імпорту з України Фото: міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Польща не боїться наслідків з боку ЄС чи Світової організації торгівлі (СОТ) за своє рішення запровадити заборону на імпорт сільгосппродукції з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра сільського господарства Польщі Роберта Телуса в інтерв'ю EURACTIV.

"Ми хотіли б не реалізовувати односторонні рішення - ми були б більш щасливі, якби це зробив ЄС, що було б справжнім підходом солідарності ЄС - але ми були змушені прийняти рішення в односторонньому порядку, щоб захистити наших фермерів", - сказав він.

На питання, чи побоюється він наслідків цього кроку, який, ймовірно, порушує законодавство ЄС з огляду на виняткову компетенцію ЄС у сфері торгівлі, міністр відповів, що "нічого не відбувається".

Телус також додав, що якщо він робить "хороші справи" для польських фермерів і фермерів ЄС, він "не може боятися правил, які йдуть у неправильному напрямку".

Аналогічно Телус не стурбований будь-якими потенційними наслідками на рівні Світової організації торгівлі (СОТ), оскільки він вважає, що для такого кроку "немає правової основи".

"Я чув, що Польщі пред'являть позов за підтримку своїх фермерів, але це смішно", - сказав він, уточнивши, що "не розуміє, якою буде правова основа для цього позову".

Заборона на імпорт зерна з України

15 вересня Єврокомісія вирішила скасувати заборону на імпорт українського зерна у Польщі, Угорщині, Словаччині, Болгарії та Румунії. Після такого рішення Польща, Угорщина та Словаччина продовжили обмеження в односторонньому порядку. При цьому Україна вже подала позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини до Світової організації торгівлі через заборону на імпорт зерна.

Нагадаємо, Польща заборонила імпорт зерна та інших агропродовольств з України 15 квітня. Незабаром заборона Польщі на українське зерно, поширилася і транзит через країну.

У травні Європейський союз дозволив п'яти країнам, які межують з Україною, запровадити заборону на продаж української пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику на внутрішньому ринку до середини вересня.

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