В Польше не боятся последствий из-за запрета на импорт из Украины

Польша не боится последствий со стороны ЕС или Всемирной торговой организации (ВТО) за свое решение ввести запрет на импорт сельхозпродукции из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Польши Роберта Телуса в интервью EURACTIV .

"Мы хотели бы не реализовывать односторонние решения - мы были бы более счастливы, если бы это сделал ЕС, что было бы истинным подходом солидарности ЕС - но мы были вынуждены принять решение в одностороннем порядке, чтобы защитить наших фермеров", - сказал он.

На вопрос, опасается ли он последствий этого шага, который, вероятно, нарушает законодательство ЕС, учитывая исключительную компетенцию ЕС в сфере торговли, министр ответил, что "н ичего не происходит".

Телус также добавил, что если он делает "хорошие дела" для польских фермеров и фермеров ЕС, он "не может бояться правил, которые идут в неправильном направлении".

Аналогичным образом, Телус не обеспокоен какими-либо потенциальными последствиями на уровне Всемирной торговой организации (ВТО), поскольку он считает, что для такого шага "нет правовой основы".

"Я слышал, что Польше предъявят иск за поддержку своих фермеров, но это смешно", - сказал он, уточнив, что "не понимает, какова будет правовая основа для этого иска".

Запрет на импорт зерна из Украины

15 сентября Еврокомиссия решила отменить запрет на импорт украинского зерна в Польше, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии. После такого решения Польша, Венгрия и Словакия продолжили ограничения в одностороннем порядке. При этом, Украина уже подала иски против Польши, Словакии и Венгрии во Всемирную торговую организацию из-за запрета на импорт зерна.

Напомним, Польша запретила импорт зерна и других агропродовольствий из Украины 15 апреля. Вскоре запрет Польши на украинское зерно, распространился и на транзит через страну.

В мае Европейский союз разрешил пяти странам, которые граничат с Украиной, ввести запрет на продажу украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника на внутреннем рынке до середины сентября.