У Польщі автомобіль з американськими військовими з'їхав із дороги, є постраждалі

Аварія сталася в польському регіоні Мазовія. Автомобіль американських військових, що їхав у колоні, з'їхав з дороги і врізався у водопропускну трубу.

Майор військової поліції Польщі Томаш Вікторович заявив, що колона автомобілів, керованих американськими солдатами, рухалася, і один із них несподівано виїхав на смугу руху.

"Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, які перебували в цьому автомобілі. Вони проходять обстеження в лікарнях у Груєці та Радомі", - заявив він.

Постраждалим військовослужбовцям 21 і 22 роки. В одного з них травма руки.

Аварія, що сталася сьогодні, є частиною серії серйозних інцидентів за участю військових у Польщі. Напередодні в польському Щецині зіткнулися британські військові автомобілі, що рухалися в колоні. Тоді постраждали п'ятеро солдатів - четверо чоловіків і жінка, яких доправили в лікарню з травмами ніг і спини. Три автомобілі було пошкоджено.