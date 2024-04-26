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У Польщі автомобіль з американськими військовими з'їхав із дороги, є постраждалі

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Польщі автомобіль з американськими військовими з'їхав з дороги. Унаслідок інциденту постраждали двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat.

Аварія сталася в польському регіоні Мазовія. Автомобіль американських військових, що їхав у колоні, з'їхав з дороги і врізався у водопропускну трубу. 

Майор військової поліції Польщі Томаш Вікторович заявив, що колона автомобілів, керованих американськими солдатами, рухалася, і один із них несподівано виїхав на смугу руху. 

"Унаслідок інциденту постраждали двоє людей, які перебували в цьому автомобілі. Вони проходять обстеження в лікарнях у Груєці та Радомі", - заявив він.

Постраждалим військовослужбовцям 21 і 22 роки. В одного з них травма руки.

Аварія, що сталася сьогодні, є частиною серії серйозних інцидентів за участю військових у Польщі. Напередодні в польському Щецині зіткнулися британські військові автомобілі, що рухалися в колоні. Тоді постраждали п'ятеро солдатів - четверо чоловіків і жінка, яких доправили в лікарню з травмами ніг і спини. Три автомобілі було пошкоджено.

Розміщення американських військових у Польщі

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року значно посилило питання безпеки у Східній Європі. Це призвело до збільшення військової присутності США в Польщі, а також в інших країнах Балтійського регіону та Центральної Європи.

У Польщі перебуває близько 10 тисяч американських військових. Вони розташовані в бойових групах бойової бригади броньованих танків, які дислокуються в бойових групах у Свентошуві та Жагані.

Розміщення американських військ у Польщі розглядається як стримування потенційної російської агресії. Це також є сигналом про відданість США безпеці своїх союзників по НАТО.

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